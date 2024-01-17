Без вікон та з ледь теплими батареями: як живуть у київській багатоповерхівці, пошкодженій російською ракетою

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Наталія Габрух
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13 грудня 2023 року уламки російської балістичної ракети впали навпроти багатоповерхівки у Дніпровському районі Києва. Минув місяць, а мешканці будинку і досі живуть без вікон, без газу і з ледь теплими батареями в морози.

Про це пише NV Україна.

«Будинок визнано аварійним і таким, що виведено з експлуатації. Тут жити неможливо. Люди залишаються, тому що їм нікуди йти. Тому що це їхній дім, а альтернативи їм ніхто не запропонував», — коментує місцева мешканка.

За її словами, вікон немає практично ні в кого, принаймні в трикімнатних квартирах, які виходили на бік прильоту. Важко особливо зараз, останні дні, коли температура вночі опускається до мінус 11−15 градусів.

У перший день після прильоту комунальники закрили плівкою вікна у під'їздах. Це було 13 грудня. І до сьогоднішнього дня всі ці вікна стоять закриті плівкою, тобто в під'їздах теж холодно. Цим мала би займатися Київміськдержадміністрація, але місцеві мешканці нічого не знають про те, коли і як будуть замінені вікна у під'їздах.

«Відомо тільки те, що роботи планують закінчити до 13 лютого. Це вже буде два місяці з часу прильоту. Весь цей час люди живуть без вікон і без чіткої інформації, коли, як і що буде робитися», — говорить місцева мешканка.

За її словами велика проблема в усій цій історії — це відсутність комунікації з боку державних органів. Це не перший приліт в Україні, це не перший великий приліт в Києві. Тобто ці історії продовжуються, але якісних змін у тому, як підтримувати людей, не настає.

Раніше ми писали, нічний обстріл Києва балістикою: постраждало 53 людини, уламки впали на лікарню.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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Опубліковано: 17 січня 2024
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