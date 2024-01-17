Сервіс доставки їжі Bolt Food запрацював у Броварах

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Ірина Маймур
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З 17 січня в Броварах запрацював сервіс доставки їжі через мобільний застосунок Bolt Food.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

До застосунку вже доєдналися McDonald’s, KFC, Lviv Croissants та інші заклади харчування. Перелік ресторанів щодня буде розширюватися.

Аби замовити через Bolt Food, необхідно завантажити застосунок Bolt Food, обрати ресторан, додати страви до кошика, вибрати адресу доставки і спосіб оплати та дочекатися кур’єра.

Замовити страви можна з 9:00 до 22:00. Сервіс обіцяє 25 % знижки на меню з обраних ресторанів і безоплатну доставку з усіх закладів на платформі.

Раніше ми писали, що в Києві запрацювала кур’єрська доставка Uklon.

Фото: Bolt Food

Плануєте користуватися доставкою Bolt Food?
Опубліковано: 17 січня 2024
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