На охорону будівлі КМДА витратять 22 млн гривень з бюджету міста — Prozorro

На охорону будівлі КМДА витратять 22 млн гривень з бюджету Києва.

Про це йдеться на сайті державних закупівель Prozorro.

Київрада вже уклала угоду про охорону будівлі. Через відсутність конкуренції на сайті тендерів опублікували лише повідомлення про підписаний договір. Угоду уклали 12 січня й діятиме вона до кінця 2024 року.

У тексті зазначено, що година роботи працівника поліції охорони коштуватиме 233 гривні. Вони мають стежити за порядком на 14 постах.

Раніше ми писали, що будинок із «Київською перепічкою» продали за 150 млн грн : заклад залишиться працювати.

Фото: з відкритих джерел