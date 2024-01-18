У переході на станції "Святошин" з'явилися великі тріщини: метрополітен обіцяє посилити гідроізоляцію

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Валерія Гуржий
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У підземному переході біля метро "Святошин" з'явилися великі тріщини, які обстежили фахівці метрополітена та повідомили, що посилять гідроізоляцію.

Про це повідомили у КМДА.

«Для виконання робіт, зокрема в місці проходження деформаційного шва, була проведена часткова його розшивка. Обстеження проводилось для подальшого посилення гідроізоляції. Після проведення всіх необхідних робіт облицювання конструкцій буде відновлено», – наголосили в КП.

У «Метрополітені» зазначили, що станція та переходи працюють у звичайному режимі та є безпечними для пасажирських перевезень.

Раніше ми писали, що у Києві в переході станції метро «Святошин» після нещодавнього ремонту відпадає тактильна плитка.

Нагадаємо, що 24 лютого 2018 року за проєктом архітектора Андрія Юхновського розпочався капітальний ремонт станції. У 2019-му їх закінчили. На станції повністю оновили платформу, приміщення та вестибюлі, встановили нову вхідну групу й нове металеве панно замість оригінального. Також станцію обладнали для людей з інвалідністю — встановили 3 ліфти та 2 підйомники, смуги з тактильною плиткою.

Фото: «Нецікавий Київ»

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Опубліковано: 18 січня 2024
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