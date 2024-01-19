У Львові мешканці будинку замінили історичні двері на пластикові

У Львові на вулиці Шараневича, 9 мешканці будинку замінили історичну браму на звичайні пластикові двері.

Про це повідомляє Tvoemisto.tv.

Мешканці будинку не подавали заявку на Програму співфінансування для реставрації брами, повідомила очільниця управління охорони історичної спадщини ЛМР Тетяна Балукова. Брама була в поганому стані й не зачинялась, тож мешканці звернулися до комунального підприємства, яке покликало майстра. Він зробив висновок, що вона не підлягає реставрації і її потрібно викидати.

Із жителями провели бесіду, однак міська влада не може вплинути на їхнє рішення. За словами Балукової, мешканці негативно налаштовані щодо відновлення дверей. Нещодавно вони долучились до програми оновлення даху, коли з квартири виділили по 18 тисяч гривень, тож на реставрацію дверей витрачати кошти не бажають.

Будинок на вулиці Шараневича, 9 не є пам’яткою архітектури. Однак згідно з історико-опорним планом Львова належить до цінної історичної забудови. Поруч у будинку є така сама сецесійна брама, за зразком якої можна відновити втрачену. Однак мешканці наголошують на тому, що нові двері їм подобаються.

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Фото: ЛКП «Бюро спадщини»; @icyce_xpucme