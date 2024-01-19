У Львові мешканці будинку замінили історичні двері на пластикові

298
Ірина Маймур
share share

У Львові на вулиці Шараневича, 9 мешканці будинку замінили історичну браму на звичайні пластикові двері.

Про це повідомляє Tvoemisto.tv.

Мешканці будинку не подавали заявку на Програму співфінансування для реставрації брами, повідомила очільниця управління охорони історичної спадщини ЛМР Тетяна Балукова. Брама була в поганому стані й не зачинялась, тож мешканці звернулися до комунального підприємства, яке покликало майстра. Він зробив висновок, що вона не підлягає реставрації і її потрібно викидати.

Із жителями провели бесіду, однак міська влада не може вплинути на їхнє рішення. За словами Балукової, мешканці негативно налаштовані щодо відновлення дверей. Нещодавно вони долучились до програми оновлення даху, коли з квартири виділили по 18 тисяч гривень, тож на реставрацію дверей витрачати кошти не бажають.

Будинок на вулиці Шараневича, 9 не є пам’яткою архітектури. Однак згідно з історико-опорним планом Львова належить до цінної історичної забудови. Поруч у будинку є така сама сецесійна брама, за зразком якої можна відновити втрачену. Однак мешканці наголошують на тому, що нові двері їм подобаються.

Раніше ми писали, що у Львові в будинку товариства «Дністер» виявили нові історичні розписи.

Фото: ЛКП «Бюро спадщини»; @icyce_xpucme

Як ви оцінюєте рішення мешканців будинку?
Опубліковано: 19 січня 2024
share share
Український фільм «Як там Катя?» придбала стримінгова платформа HBO Europe Український фільм «Як там Катя?» придбала стримінгова платформа HBO Europe У 2023 році українці почали частіше ходити до ресторанів У 2023 році українці почали частіше ходити до ресторанів У Львові в будинку товариства «Дністер» виявили нові історичні розписи У Львові в будинку товариства «Дністер» виявили нові історичні розписи Готель "Україна" на Майдані планують віддати на приватизацію Готель "Україна" на Майдані планують віддати на приватизацію У Києві відновлять купол Будинку вчителя, що постраждав від обстрілу рф У Києві відновлять купол Будинку вчителя, що постраждав від обстрілу рф Для Нацвідбору на Євробачення-2024 створили саундтрек: коли і де він звучатиме Для Нацвідбору на Євробачення-2024 створили саундтрек: коли і де він звучатиме У Житомирі збудують інклюзивне житло для переселенців: візуалізації У Житомирі збудують інклюзивне житло для переселенців: візуалізації 8 виставок січня: Роботи Максима Кривцова, фото, присвячені "Мрії" 8 виставок січня: Роботи Максима Кривцова, фото, присвячені "Мрії"
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.