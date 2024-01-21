На честь «Привида Києва» в столиці назвали вулицю

302
Наталія Габрух
share share

У Києві дерусифікували вулицю Огарьова, що на Нивках. Її перейменували на честь легендарного українського льотчика, Героя України, «Привида Києва» Олександра Оксанченка.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряного командування «Центр».

Відповідне рішення було ухвалено 18 січня. На засіданні Київської міської ради депутати підтримали ініціативу містян та військовослужбовців-авіаторів, які просили київську владу вшанувати Героя.

У пресслужбі нагадали, що полковника Оксанченка знає увесь світ як льотчика 1 класу, інструктора та учасника багатьох міжнародних авіашоу. З початком повномасштабної війни з країною-агресором він одним із перших піднявся в небо на захист України. Як найбільш досвідчений повітряний ас, долучився до оборони Києва в перші дні, але в одному із важких повітряних боїв з переважаючими силами ворога героїчно загинув.

Раніше ми писали, що у Києві перейменували ще понад 30 вулиць, скверів та бібліотек.

Фото: з відкритих джерел

Підтримуєте таке перейменування вулиці?
Опубліковано: 21 січня 2024
share share
У будинку-монстрі на Подолі відкрилося кафе «Перевал» У будинку-монстрі на Подолі відкрилося кафе «Перевал» Найцікавіше за тиждень: Якими були зими у Києві 200 років тому та 8 виставок січня Найцікавіше за тиждень: Якими були зими у Києві 200 років тому та 8 виставок січня Подружжя з Чернігівщини створює на паркані картини з пластикових кришечок Подружжя з Чернігівщини створює на паркані картини з пластикових кришечок У Києві декоративне керамічне панно замалювали рекламою перукарні У Києві декоративне керамічне панно замалювали рекламою перукарні У Києві мурали Соні Морозюк замалювали та облили фарбою: фото У Києві мурали Соні Морозюк замалювали та облили фарбою: фото Мешканцям будинку на Соломʼянці, постраждалим від ракетної атаки, нададуть безкоштовне житло Мешканцям будинку на Соломʼянці, постраждалим від ракетної атаки, нададуть безкоштовне житло Студенти-архітектори створять проєкти житла для відбудови Ірпінської громади Студенти-архітектори створять проєкти житла для відбудови Ірпінської громади Біля «Либідської» запрацювала піцерія Pizza Mosa від власників Mimosa Pizza Біля «Либідської» запрацювала піцерія Pizza Mosa від власників Mimosa Pizza
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.