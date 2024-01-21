На честь «Привида Києва» в столиці назвали вулицю

У Києві дерусифікували вулицю Огарьова, що на Нивках. Її перейменували на честь легендарного українського льотчика, Героя України, «Привида Києва» Олександра Оксанченка.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряного командування «Центр».

Відповідне рішення було ухвалено 18 січня. На засіданні Київської міської ради депутати підтримали ініціативу містян та військовослужбовців-авіаторів, які просили київську владу вшанувати Героя.

У пресслужбі нагадали, що полковника Оксанченка знає увесь світ як льотчика 1 класу, інструктора та учасника багатьох міжнародних авіашоу. З початком повномасштабної війни з країною-агресором він одним із перших піднявся в небо на захист України. Як найбільш досвідчений повітряний ас, долучився до оборони Києва в перші дні, але в одному із важких повітряних боїв з переважаючими силами ворога героїчно загинув.

Раніше ми писали, що у Києві перейменували ще понад 30 вулиць , скверів та бібліотек.

Фото: з відкритих джерел