У Києві через ракетну атаку РФ перекрили рух деякими дорогами: адреси
В рамках ліквідації наслідків атаки РФ на столицю 23 січня на деяких вулицях Києва перекрили рух для проїзду транспорту.
Про це повідомляє патрульна поліція Києва.
Рух транспорту перекрито за адресами:
- перехрестя вулиці Івана Дзюби та вулиці Василя Доманицького;
- вулиця Мрії в обох напрямках;
- вулиця Богданівська;
- перехрестя Повітрофлотського проспекту та вулиці Стадіонна.
На місцях подій патрульні надають допомогу оперативним службам та громадянам.
Раніше ми писали, що Київ атаковано ракетами: є руйнування і постраждалі.
Фото: патрульна поліція Києва
Опубліковано: 23 січня 2024