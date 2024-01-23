У Києві через ракетну атаку РФ перекрили рух деякими дорогами: адреси

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Наталія Габрух
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В рамках ліквідації наслідків атаки РФ на столицю 23 січня на деяких вулицях Києва перекрили рух для проїзду транспорту.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Рух транспорту перекрито за адресами:

  • перехрестя вулиці Івана Дзюби та вулиці Василя Доманицького;
  • вулиця Мрії в обох напрямках;
  • вулиця Богданівська;
  • перехрестя Повітрофлотського проспекту та вулиці Стадіонна.

На місцях подій патрульні надають допомогу оперативним службам та громадянам.

Раніше ми писали, що Київ атаковано ракетами: є руйнування і постраждалі.

Фото: патрульна поліція Києва

Як вважаєте, чи скоро відкриють дороги для проїзду?
Опубліковано: 23 січня 2024
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