Не вистачило місця: на Дегтярівському шляхопроводі не встановили трамвайні платформи

На нещодавно зведеному Дегтярівському шляхопроводі не встановили трамвайні платформи через відсутність місця.

Про це повідомляє спільнота «Управа КПТ» з посиланням на КК «Київавтодор».

У «Київавтодорі» кажуть, що рухомий склад трамвайного парку в Києві неоднорідний за роками випуску й пристосованістю для людей з інвалідністю. На маршруті курсують як старі трамваї з декількома сходинками, так і нові — низькопідлогові. У зв’язку з цим розробник проєктної документації не міг ухвалити єдине правильне технічне рішення.

Крім цього, для встановлення трамвайної платформи потрібно щонайменше два метри вільного місця, проте його немає, адже поряд розташована проїзна частина Дегтярівської вулиці.

Комунальники повідомили, що найближчим часом планують провести капітальний ремонт вулиці Дегтярівської. Вони розглянуть можливість встановлення платформ уздовж всієї лінії руху трамваю.

Раніше ми писали, що у Києві відкрили рух оновленим Дегтярівським шляхопроводом .

Фото: «Націонал-Урбанізм»