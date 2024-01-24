Відновленню не підлягає: у скільки оцінюють збитки клубу «Локомотив» внаслідок ракетного удару

Внаслідок ракетного удару РФ по Києву 23 січня руйнувань зазнав спортивний комплекс «Укрзалізниці» «Локомотив». Наразі відомо, що будівля не підлягає відновленню.

Про це виданню «Український футбол» повідомив директор «Локомотива» Олександр Єгоров.

Він зазначив, що збитки від удару по стадіону колосальні — будівля не підлягає відновленню. Є пошкодження і тріщини по фундаменту. Офісних приміщень і спортивних споруд немає. Також знищені електро- та водопровідні мережі, затоплені бомбосховища, тренажерні зали й прилегла територія. Цілими залишились лише трибуни, футбольні, волейбольні та міні-поля.

Орієнтовна сума збитків — 50 млн гривень.

«Експертів не допускають до робіт, поки вибухотехніки не дадуть дозвіл тим, хто розбиратиме завали, і робити повну оцінку того, що всередині підвальних приміщень. Тут питання ще й у фінансуванні цього всього. Ніхто не передбачав, що така біда може статися. Невідомо, чи потрапляємо ми під програму відновлення в "Дії". Якраз цим займаємося. Отримуємо дзвінки від міжнародних партнерів, які пропонують допомогу. Відомі футболісти і випускники Локомотива відгукнулися», — прокоментував Олександр Єгоров.

Раніше ми писали, що у Києві внаслідок атаки рф пошкоджено спорткомплекс УЗ «Локомотив» і залізничний коледж.

Фото: «Укрзалізниця»