У КМДА назвали попередні причини деформації тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська"

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Валерія Гуржий
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Попереднюю причиною деформації тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" стали неякісний проєкт та неякісні будівельно-монтажні роботи при спорудженні цієї ділянки тунелю.

До такого висновку дійшли експерти Науково-дослідної судово-експертної установи, повідомляє КМДА.

Остаточні результати будуть відомі після розкриття котловану. Тільки тоді експерти зможуть провести всі необхідні дослідження конструкції тунелю ззовні.

Нагадаємо, що у Києві на пів року закриють 6 станцій метро. Тунель між станціями "Деміївська" та "Либідська" закрили в обід 8 грудня. Наразі рух поїздами "синьої гілки" відбувається між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".

Підготовчі та проєктні роботи перед ремонтом тунелю між станціями метро «Либідська» та «Деміївська» вартуватимуть 21,2 млн грн.

Також ми писали, що ділянку тунелю метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" планують зробити монолітною, а роботи проводити у відкритий спосіб, тобто з розкриванням тунелю з поверхні.

Фото: Київ FM

Виходить, що винні попередники?
Опубліковано: 25 січня 2024
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