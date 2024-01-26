У Львові відреставрували фасад кам’яниці XIX століття: фото

У Львові відновили фасад кам’яниці XIX століття на вулиці Котлярській, 8.

Будівлю реставрували зусиллями мешканців, бізнесу та підрядників, пише ЛКП «Бюро спадщини».

Роботи з оновлення фасаду кам’яниці розпочали у 2022 році за ініціативи адміністрації кав’ярні» Штука» та активних мешканців вулиці.

Триповерхова чиншова кам’яниця зведена в 1890 році. Вона належала родині Кранців. На третьому поверсі будівлі під центральним аттиком зберігся балкон із металевим неоренесансним поруччям. На першому поверсі збереглися старі металеві жалюзі та рекламні написи польською та їдиш, зокрема палітурника та торговця канцелярськими товарами Озіаша Лайба Шахта.

Аби відновити фасад будівлі, здійснили реставрацію аттика, ремонт системи водовідведення, реставрацію еркера, розетки та ліпнин, зняття антен, кабелів, що звисають, відновлення декоративних елементів і фарбування фасаду.

Також відновили втрачені вази. Мешканець однієї з квартир займався дахом — він замовляв бляху, труби, фарбу. Також на рівні першого поверху залишили відкритими відреставровані студентами Академії Труша автентичні написи.

Мешканці не змогли профінансувати всю вартість робіт самостійно. Тому для збору забралких коштів кав’ярня-галерея «Штука» влаштовувала мистецькі вечори та декілька аукціонів. Зрештою завдяки спільним зусиллям мешканців, бізнесу та підрядників на початку зими роботи були завершені.

Раніше ми писали, що у Львові відреставрували історичні двері-віяла на вулиці Севастопольській.

Фото: ЛКП «Бюро спадщини»