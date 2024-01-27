У КМДА проти встановлення деревʼяних дверей аптеки на Хмельницького, відновлених за кошт киян

У КМДА не хочуть встановлювати деревʼяні двері аптеки на вул. Хмельницького, відновлені за кошт киян.

Про це повідомляє активіст Дмитро Перов.

За його словами, проти цього виступає директорка Департаменту економіки та інвестицій КМДА — Наталія Мельник. Чиновниця вважає, що таким дверям місце в музеї, а не в комунальній аптеці.

Нагадаємо, що влітку в одній з найстаріших діючих аптек Києва — на розі вулиць Хмельницького та Франка було демонтовано оригінальні деревʼяні двері. На їх місце поставили пластиковий склопакет. Завдяки втручанню активістів — оригінальну конструкцію дверей вдалося зберегти. Спільним коштом двері були відреставровані , а мисткиня Лариса Піша відновила аптечний вітраж .

Раніше ми писали, що у Коломиї знищили унікальний модерністський інтерʼєр аптеки.

Фото: Дмитро Перов