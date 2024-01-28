За два роки кількість незаконних рекламних конструкцій у Києві зменшилася на 15%

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Наталія Габрух
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На початок 2024 року в Києві розміщено майже 22 тисячі оформлених рекламних конструкцій усіх типів. За останні роки число незаконно розміщених оголошень чи вивісок зменшилось на 15%.

Про це повідомляє Управління з питань реклами.

«Відзначаються позитивні тенденції у зменшенні кількості конструкцій, розташованих із порушенням. Так, за останні два роки кількість незаконних рекламних засобів та вивісок у Києві зменшилася на 15%, що свідчить про успішні кроки міста в упорядкуванні реклами», — йдеться у повідомленні.

Як зазначила начальниця Управління з питань реклами КМДА Оксана Поліщук, таким результатам сприяли систематичні демонтажі незаконних конструкцій — як комунальним підприємством «Київреклама», так і самими власниками конструкцій. А також позитивно впливали активні заходи з інформування бізнесу щодо необхідності розміщувати вивіски і рекламні засоби за правилами та дотримуватися дизайн-коду столиці.

Так, у 2023 році власники закладів отримували індивідуальні голосові повідомлення, які інформували щодо розміщених ними конструкцій. Дзвінком Управління сповіщало власника про надіслану вимогу на усунення порушень або про необхідність демонтувати самовільно розміщений рекламний засіб.

Суб’єкти господарювання можуть отримати всю необхідну інформацію на сайті Управління з питань реклами. У Telegram-каналі можна отримати онлайн-консультацію або ж скористатися чат-ботом, який автоматично згенерує відповіді на основні питання щодо розміщення рекламних конструкцій і вивісок.

Раніше ми писали, що за рік у Києві демонтували понад 25 тисяч вивісок та рекламних конструкцій: фото.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 28 січня 2024
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