Активісти вказують на проблеми свіжого ремонту на Подолі, який коштував киянам майже 15 млн грн

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Наталія Габрух
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Кілька місяців тому проводили ремонт на двох кварталах вулиці Сковороди у Києві. Активісти оцінили якість робіт.

Про це повідомляють у ГО «Пасажири Києва».

На вулиці Сковороди, що на Подолі кілька місяців тому: переклали поганий асфальт на новий, замінили плитку, облаштували інклюзивні переходи та паркувальні кишені, встановили стовпчики, нанесли нову пластикову розмітку.

«Але коли прийшла дощова осінь і сніжна зима — щось пішло не туди. Непродумані ухили дороги перетворюють на штучні ставки пішохідні переходи та паркувальні кишені. Можна розводити рибу», — пишуть «Пасажири Києва».

Коштовна пластикова розмітка, нанесена наприкінці листопада, почала сходити з першими снігами. Хоча її перевагою перед фарбою якраз має бути довгий строк служби.

Крім цього, частину стовпчиків не доставили, тому автомобілі продовжують паркуватися на тротуарах, автобусних зупинках та в оновлених лунках дерев, затоптуючи багаторічні трави.

Генпідрядником поточного ремонту 320 метрів вул. Сковороди (від вул. Волоської до вул. Набережно-Хрещатицької) було ТОВ «Ростдорстрой» на замовлення ШЕУ Подільського району. Киянам ремонт обійшовся в 14,9 млн грн.

Раніше ми писали, не вистачило місця: на Дегтярівському шляхопроводі не встановили трамвайні платформи.

Фото: «Пасажири Києва»

Як вважаєте, чи це якісний ремонт?
Опубліковано: 28 січня 2024
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