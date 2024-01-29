Студенти зі США розробили проєкт повоєнної відбудови Бучі

Американські студенти у рамках програми Держдепартаменту США Diplomacy Lab створили план повоєнної відбудови міста Буча під назвою Green Network Bucha.

Про це повідомляє видання «Голос Америки».

Студенти Пенсильванського університету власноруч позначали на карті місця найбільших ушкоджень, завданих Бучі російськими військами на початку вторгнення у 2022 році. На основі цієї карти вони створили проєкт повоєнної відбудови міста.

Американські студенти бачать відбудовану Бучу як місто велосипедів, прогулянкових пішохідних доріжок і безпечного екологічного простору. Це місто обрали для проєкту з огляду на те, що воно стало важливим символом стійкості і життєздатності далеко за межами України.

«Green Network Bucha — це мережа велосипедних і пішохідних доріжок, яка поєднує між собою культурні та природні міські активи Бучі. В основні нашого плану лежать ідеї, спрямовані на те, аби мешканці не тільки отримали більш комфортне і безпечне урбаністичне середовище, але й мали можливість практикувати колективну пам’ять, спілкуватися і гуртуватися довкола місць пам’яті. Це дасть, ми сподіваємося, місту шанс на зцілення та неймовірно багатообіцяюче майбутнє», — прокоментувала одна з розробниць проєкту, студентка Пенсильванського університету Лора Френсіс.

План Green Network Bucha студенти презентували представникам Держдепу і українського посольства у Вашингтоні.

Проєкт молодих американських урбаністів посолка України в США Оксана Маркарова пообіцяла передати мерові Бучі та американцям, котрі допомагають у відбудові міста, зокрема, Фундації Говарда Баффета.

Раніше ми писали, що у Бучі зʼявиться лікарня відновного лікування та реабілітації : її збудують американці.

Фото: «Голос Америки», з відкритих джерел