У центрі Львова в кам’яниці XIX століття виявили історичні розписи: фото

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Ірина Маймур
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У кам’яниці на вулиці Джохара Дудаєва в центрі Львова знайшли історичні поліхромні розписи. Реставратори з бюро Karp Restorer виявили їх під монотонною побілкою стелі і стін.

Про це вони повідомили в соцмережах.

«Хоча фасад камʼяниці може здатися непримітним, протягом століття очевидно зазнав вторинних реконструкцій, проте при проведенні досліджень внутрішніх просторів ми були приємно здивовані, адже будівля зберегла неочікувано багате живописне декорування стін і стель помешкань та сходової клітки», — повідомили реставратори Karp Restorer.

Будівля була зведена в XIX столітті. Перед Другою світовою війною там працювала народна друкарня Шийковського та редакції газет «Відомості театральні» та «Життя театральне». У радянські часи ця споруда була ужитковим будинком. До сьогодні приміщення експлуатувались під офіси та комерційну оренду.

Раніше ми писали, що у Львові в будівлі колишнього страхового товариства «Дністер», зведеної з 1904 до 1906 рр., знайшли нові історичні розписи.

Фото: Karp Restorer

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Опубліковано: 01 лютого 2024
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