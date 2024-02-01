Активісти закликають повернути відреставровані двері в аптеку на Хмельницького — петиція

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Ірина Маймур
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Київські активісти закликають міську владу повернути відреставровані двері в найстарішу аптеку на вулиці Богдана Хмельницького, 42.

Відповідну петицію на сайті Київради зареєстрував пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Аптека КП «Фармація» на Хмельницького — один із найстаріших закладів мережі. Вона розташована в будинку купця Фальберга 1894 року, що є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Нагадаємо, що в жовтні минулого року дерев’яні двері аптеки з вітражем демонтували. На їх місце поставили пластиковий склопакет. Завдяки небайдужості киян автентичні двері вдалося зберегти та відреставрувати. Спільним коштом містяни оплатили роботу майстрів, і мисткиня Лариса Піша відновила оригінальний вітраж аптеки.

Однак у КМДА заявили, що автентичні двері мають зберігатися в музеї попри те, що містяни відновили їх власним коштом. Замість відреставрованих дверей з оригінальним вітражем встановили пластикові.

Фото: Дмитро Перов

Як думаєте, чи зможуть домогтися свого активісти?
Опубліковано: 01 лютого 2024
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