Активісти закликають повернути відреставровані двері в аптеку на Хмельницького — петиція

Київські активісти закликають міську владу повернути відреставровані двері в найстарішу аптеку на вулиці Богдана Хмельницького, 42.

Відповідну петицію на сайті Київради зареєстрував пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Аптека КП «Фармація» на Хмельницького — один із найстаріших закладів мережі. Вона розташована в будинку купця Фальберга 1894 року, що є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Нагадаємо, що в жовтні минулого року дерев’яні двері аптеки з вітражем демонтували . На їх місце поставили пластиковий склопакет. Завдяки небайдужості киян автентичні двері вдалося зберегти та відреставрувати . Спільним коштом містяни оплатили роботу майстрів, і мисткиня Лариса Піша відновила оригінальний вітраж аптеки.

Однак у КМДА заявили , що автентичні двері мають зберігатися в музеї попри те, що містяни відновили їх власним коштом. Замість відреставрованих дверей з оригінальним вітражем встановили пластикові.

Фото: Дмитро Перов