Представники влади провели рейд Андріївським узвозом через скарги на стихійну торгівлю

На незаконних продавців на Андріївському узвозі поскаржилися підприємці постійного ярмарку. У зв’язку з цим представники влади провели рейд на локації.

Про це повідомляють у Подільській РДА.

«Здійснено спільний рейд із залученням представників відділу контролю за благоустроєм Подільської РДА, Подільського управління поліції ГУНП та Комунального підприємства "Поділ благоустрій" щодо демонтажу та недопущення розміщення стихійної торгівлі в історичному центрі міста», — йдеться у повідомленні.

На фото представники Подільської РДА показали, як очистили вулицю від незаконних продавців.

Раніше ми писали, що суд зобов'язав власника будинку-пам'ятки на Андріївському узвозі укласти охоронний договір.

Фото: Подільська РДА