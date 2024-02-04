Представники влади провели рейд Андріївським узвозом через скарги на стихійну торгівлю

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Наталія Габрух
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На незаконних продавців на Андріївському узвозі поскаржилися підприємці постійного ярмарку. У зв’язку з цим представники влади провели рейд на локації.

Про це повідомляють у Подільській РДА.

«Здійснено спільний рейд із залученням представників відділу контролю за благоустроєм Подільської РДА, Подільського управління поліції ГУНП та Комунального підприємства "Поділ благоустрій" щодо демонтажу та недопущення розміщення стихійної торгівлі в історичному центрі міста», — йдеться у повідомленні.

На фото представники Подільської РДА показали, як очистили вулицю від незаконних продавців.

Раніше ми писали, що суд зобов'язав власника будинку-пам'ятки на Андріївському узвозі укласти охоронний договір.

Фото: Подільська РДА

Як вважаєте, чи вдасться остаточно позбавитися від незаконних продавців?
Опубліковано: 04 лютого 2024
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