У київському Будинку художника пробили новий вхід і встановили пластикові двері: фото

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Наталія Габрух
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У Будинку художника, що знаходиться на Львівській площі у Києві пробили новий вхідний отвір і встановили пластикові двері.

Про це повідомляє киянин Євген Валюк.

У листопаді 2023 року в будинку запустили “Білий налив”, що є одним із найбільших серед 25 закладів мережі. Локація може прийняти до 70 гостей.

Раніше на місці закладу працював ресторан-паб “Галерея смаку”. Це було популярне місце серед художників і студентів, що розташовувалось неподалік Художньої академії.

Раніше ми писали, вікна на місці мозаїк: у Києві школа планує знищити культурну спадщину.

Фото: Євген Валюк

Як вважаєте, чи мали невідомі на це дозвіл?
Опубліковано: 05 лютого 2024
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