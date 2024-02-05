У київському Будинку художника пробили новий вхід і встановили пластикові двері: фото

У Будинку художника, що знаходиться на Львівській площі у Києві пробили новий вхідний отвір і встановили пластикові двері.

Про це повідомляє киянин Євген Валюк.

У листопаді 2023 року в будинку запустили “Білий налив”, що є одним із найбільших серед 25 закладів мережі. Локація може прийняти до 70 гостей.

Раніше на місці закладу працював ресторан-паб “Галерея смаку”. Це було популярне місце серед художників і студентів, що розташовувалось неподалік Художньої академії.

Раніше ми писали, вікна на місці мозаїк: у Києві школа планує знищити культурну спадщину .

Фото: Євген Валюк