На Оболоні з'явилися блокпости: Що відбувається

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Наталія Габрух
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Сьогодні в Оболонському районі Києва відбувається ретельна перевірка документів та спілкування з водіями на дорогах, було встановлено блокпости.

Керівник пресслужби КМВА Владислав Бичок повідомив “Інформатору”, що це штатні навчання, які до того ж були заплановані дуже задовго до початку лютого.

"В Оболонському районі відбувається тренування засобів оборони Києва, ТЦК і поліції, це штатні навчання, які були в них заплановані. Коли йдуть навчання, військові не займаються такою діяльністю, як роздача повісток. А вже наповнення та суть навчань - це справа Угруповання сил та засобів оборони міста Києва" — коментує Владислав Бичок.

Раніше ми писали, що стало відомо, коли Оболонську розв'язку відкриють для транспорту.

Фото: ТЦК та СП Оболонського району

Як вважаєте, чи це справді навчання?
Опубліковано: 05 лютого 2024
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