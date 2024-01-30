Стало відомо, коли Оболонську розв'язку відкриють для транспорту

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Валерія Гуржий
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Проїзд по Оболонській транспортній розв'язці планують відкрити у травні, а саме до Дня Києва.

Про це повідомив генеральний директор «Київавтодору» Олександр Федоренко, пише "Вечерній Київ".

У вересні проєкт планують повністю завершити. Нині ж триває заливка монолітної плити естакади, а невдовзі проводитимуть укладання гідроізоляції під монолітні тротуари, влаштовуватимуть монолітні тротуари, зводитимуть підпірні стіни, перекладатимуть комунікації та завершать дощову каналізацію.

Раніше ми писали, що вартість будівництва транспортної розв’язки на Оболоні вже зросла до 2 млрд гривень. Кияни реєстрували петицію з вимогою заборонити у Києві будівництво нових розв'язок, поки не добудують Шулявський шляхопровід. Вона набрала відповідну кількість голосів, але Київрада її не підтримала.

Фото: Автомагістраль Південь

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Опубліковано: 30 січня 2024
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