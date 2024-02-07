У Львові відреставрували фасад історичної кам’яниці: фото

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Ірина Маймур
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У центрі Львова відновили фасад будинку-памʼятки архітектури національного значення на вулиці Вірменській, 21.

Про це повідомили в Управлінні охорони історичного середовища ЛМР.

Будинок № 21 складається з трьох поверхів, існує з XVII до XIX століття і спочатку був частиною однієї споруди разом із будинком на вулиці Лесі Українки, 24. Раніше будівля належала родині Ходзенкових (Ходзенковичів), його кілька разів перебудовували.

Головний фасад будинку, що виходить на Вірменську, оздоблений фризом. На ньому виконали орнамент з рогами достатку, з яких виростають троянди, та зображенням міфологічних героїв Марса та Афіни, які тримають герб. Також під вікнами другого поверху встановили три рельєфи з німфами.

Реставрацію фасадів розпочали в 2020 році. У 2023 році відновили фасади на рівні 2-3 поверхів, зокрема завершено реставрацію цінних елементів. Завершити роботи з відновлення каменю на рівні 1-го поверху планують у 2024 році.

Раніше ми писали, що в Києві відновлять купол Будинку вчителя, що постраждав від обстрілу рф.

Фото: Управління охорони історичного середовища ЛМР

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Опубліковано: 07 лютого 2024
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