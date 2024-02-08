Кличко розповів, коли відновлять рух метро між “Деміївською” і “Либідською”

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Ірина Маймур
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Рух на пошкодженій ділянці метро між станціями “Деміївська” та “Либідська” планують відновити до кінця літа 2024 року.

Про це повідомив в етері телеканалу “Київ24” Віталій Кличко.

Він також розповів, що експерти вже надали попередні висновки причин аварійного стану тунелів.

“Експерти говорять про помилкові проєктні рішення та неякісні будівельно-монтажні роботи зі спорудження конструкції тунелю цієї ділянки. Експертне дослідження ще триває. Остаточні висновки будуть надані після розробки котловану та обстеження й експертизи тунелю ззовні”, – зазначив Кличко.

Також він зауважив, що ця ділянка тунелю проходить у надскладних гідрогеологічних умовах: ґрунти дуже водонасичені, з шаром торфу, дрібного і середнього піску.

Усі договори на виконання відновлювальних робіт уже підписали, додав мер. До 12 лютого мають надати проєктну документацію. Експертиза триватиме 3-4 тижні. Після того, як проєкт затвердять, почнуть основні відновлювальні будівельні роботи.

Наразі для підсилення тунелю встановили тимчасові металеві риштування 72 метри завдовжки, огородили будівельний майданчик і демонтували торгівельні павільйони з легко-несучих конструкцій. Тривають роботи з улаштування розвантажувальної плити для подальшої роботи на ній бурової установки та буріння паль.

Натомість Максим Шкіль, засновник групи компаній «Автострада», що відновлюють тунель між «Деміївською» та «Либідською», заявляв, що роботи мають завершити до осені.

Фото: tov-tob.livejournal.com

Як думаєте, чи справді метро запрацює до літа?
Опубліковано: 08 лютого 2024
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