Кличко розповів, коли відновлять рух метро між “Деміївською” і “Либідською”

Рух на пошкодженій ділянці метро між станціями “Деміївська” та “Либідська” планують відновити до кінця літа 2024 року.

Про це повідомив в етері телеканалу “Київ24” Віталій Кличко.

Він також розповів, що експерти вже надали попередні висновки причин аварійного стану тунелів.

“Експерти говорять про помилкові проєктні рішення та неякісні будівельно-монтажні роботи зі спорудження конструкції тунелю цієї ділянки. Експертне дослідження ще триває. Остаточні висновки будуть надані після розробки котловану та обстеження й експертизи тунелю ззовні”, – зазначив Кличко.

Також він зауважив, що ця ділянка тунелю проходить у надскладних гідрогеологічних умовах: ґрунти дуже водонасичені, з шаром торфу, дрібного і середнього піску.

Усі договори на виконання відновлювальних робіт уже підписали, додав мер. До 12 лютого мають надати проєктну документацію. Експертиза триватиме 3-4 тижні. Після того, як проєкт затвердять, почнуть основні відновлювальні будівельні роботи.

Наразі для підсилення тунелю встановили тимчасові металеві риштування 72 метри завдовжки, огородили будівельний майданчик і демонтували торгівельні павільйони з легко-несучих конструкцій. Тривають роботи з улаштування розвантажувальної плити для подальшої роботи на ній бурової установки та буріння паль.

Натомість Максим Шкіль, засновник групи компаній «Автострада», що відновлюють тунель між «Деміївською» та «Либідською», заявляв , що роботи мають завершити до осені.

Фото: tov-tob.livejournal.com