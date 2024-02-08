Як виглядатиме відбудований ТРЦ “Жираф” в Ірпені, біля якого відбувалися бої за Київ

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Ірина Маймур
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В Ірпені відбудують ТРЦ “Жираф”, біля якого в лютому 2022-го року відбувалися жорстокі бої за Київ.

Через бойові зіткнення він був знищений майже на 90 %, пише видання Сайт міста Ірпінь.

У жовтні 2022-го року власники ТРЦ почали його демонтаж та заявили про побудову на його місці нової будівлі під тим самим, уже легендарним, брендом.

4 лютого 2023 року на офіційній сторінці центру зʼявився допис: «Скоро буде сюрприз!». Ймовірно, скоро власники “Жирафа” оголосять про відкриття закладу.

Наразі фасад комплексу обнесений парканом, там ще тривають будівельні роботи. Редакція Сайту Ірпеня дізналася у власників, як виглядатиме майбутній ТРЦ. Вони зазначають, що оновлений “Жираф” буде зручнішим для відвідувачів, ніж його попередник.

Раніше ми писали, що Ірпені відбудували частину приватного сектору навпроти ЖК “Ірпінські Липки”.

Візуалізації: Сайт міста Ірпінь

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Опубліковано: 08 лютого 2024
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