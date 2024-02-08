У Києві з'явиться ще більше блокпостів: з якою метою

435
Валерія Гуржий
share share

У Києві з'являтимуться ще більше блокпостів у рамках військових тренувань.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, пише "24 канал".

За його словами, ці тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

"Головне завдання навчань – удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки. Водночас такі тренування у Києві проводитимуть й надалі – системно", - зазначив Попко.

Раніше ми писали, що в Оболонському районі Києва встановили блокпости, де відбувалася ретельна перевірка документів та спілкування з водіями на дорогах.

Фото: ТЦК та СП Оболонського району

Як думаєте, чи дійсно необхідно збільшувати кількість блокпостів?
Опубліковано: 08 лютого 2024
share share
Як виглядатиме відбудований ТРЦ “Жираф” в Ірпені, біля якого відбувалися бої за Київ Як виглядатиме відбудований ТРЦ “Жираф” в Ірпені, біля якого відбувалися бої за Київ У селі на Сумщині активісти створили міні-сортувальну станцію У селі на Сумщині активісти створили міні-сортувальну станцію Кличко розповів, коли відновлять рух метро між “Деміївською” і “Либідською” Кличко розповів, коли відновлять рух метро між “Деміївською” і “Либідською” У Бучі з'являться цифрові укриття, які відкриватимуться автоматично У Бучі з'являться цифрові укриття, які відкриватимуться автоматично
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.