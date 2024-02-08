У Києві з'явиться ще більше блокпостів: з якою метою

У Києві з'являтимуться ще більше блокпостів у рамках військових тренувань.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, пише "24 канал".

За його словами, ці тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

"Головне завдання навчань – удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки. Водночас такі тренування у Києві проводитимуть й надалі – системно", - зазначив Попко.

Раніше ми писали, що в Оболонському районі Києва встановили блокпости, де відбувалася ретельна перевірка документів та спілкування з водіями на дорогах.

Фото: ТЦК та СП Оболонського району