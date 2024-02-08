У Києві перейменували ще десять вулиць, бібліотек та скверів

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Ірина Маймур
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У Києві перейменували ще 10 міських об'єктів, зокрема скверу на вулиці Боричів Тік, 17, 19, 21 присвоїли ім'я Голди Меїр.

Про це повідомили в Київраді.

Які саме об’єкти перейменували?

Солом’янський район:

  • проспект Повітрофлотський – проспект Повітряних Сил;
  • вулиця Білгородська – вулиця Василя Овсієнка.

Деснянський район:

  • вулиця Миколи Матеюка – вулиця Василя Іваниса.

Святошинський район:

  • вулиця Булгакова – вулиця Вахтанга Кікабідзе;
  • бібліотека імені О. Блока – бібліотека імені Гната Юри.

Подільський район:

  • провулок Яблочкова – провулок Компанійський;
  • безімянному скверу на вулиці Боричів Тік, 17, 19, 21 присвоєно ім'я Ґолди Меїр.

Дарницький район:

  • вулиця Чернігівська – вулиця Братів Чибінєєвих.

Печерський район:

  • вулиця Павла Скоропадського – Бессарабський проїзд.

Шевченківський район:

  • безімянному скверу на вулиці Жилянській присвоєно ім'я Лідії Гончаренко.

Фото: Kyiv City Guide

Як вам нові назви міських об'єктів?
Опубліковано: 08 лютого 2024
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