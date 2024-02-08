У Києві перейменували ще десять вулиць, бібліотек та скверів
У Києві перейменували ще 10 міських об'єктів, зокрема скверу на вулиці Боричів Тік, 17, 19, 21 присвоїли ім'я Голди Меїр.
Про це повідомили в Київраді.
Які саме об’єкти перейменували?
Солом’янський район:
- проспект Повітрофлотський – проспект Повітряних Сил;
- вулиця Білгородська – вулиця Василя Овсієнка.
Деснянський район:
- вулиця Миколи Матеюка – вулиця Василя Іваниса.
Святошинський район:
- вулиця Булгакова – вулиця Вахтанга Кікабідзе;
- бібліотека імені О. Блока – бібліотека імені Гната Юри.
Подільський район:
- провулок Яблочкова – провулок Компанійський;
- безімянному скверу на вулиці Боричів Тік, 17, 19, 21 присвоєно ім'я Ґолди Меїр.
Дарницький район:
- вулиця Чернігівська – вулиця Братів Чибінєєвих.
Печерський район:
- вулиця Павла Скоропадського – Бессарабський проїзд.
Шевченківський район:
- безімянному скверу на вулиці Жилянській присвоєно ім'я Лідії Гончаренко.
Фото: Kyiv City Guide
Опубліковано: 08 лютого 2024