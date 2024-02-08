У Києві перейменували ще десять вулиць, бібліотек та скверів

У Києві перейменували ще 10 міських об'єктів, зокрема скверу на вулиці Боричів Тік, 17, 19, 21 присвоїли ім'я Голди Меїр.

Про це повідомили в Київраді.

Які саме об’єкти перейменували?

Солом’янський район:

проспект Повітрофлотський – проспект Повітряних Сил;

вулиця Білгородська – вулиця Василя Овсієнка.

Деснянський район:

вулиця Миколи Матеюка – вулиця Василя Іваниса.

Святошинський район:

вулиця Булгакова – вулиця Вахтанга Кікабідзе;

бібліотека імені О. Блока – бібліотека імені Гната Юри.

Подільський район:

провулок Яблочкова – провулок Компанійський;

безімянному скверу на вулиці Боричів Тік, 17, 19, 21 присвоєно ім'я Ґолди Меїр.

Дарницький район:

вулиця Чернігівська – вулиця Братів Чибінєєвих.

Печерський район:

вулиця Павла Скоропадського – Бессарабський проїзд.

Шевченківський район:

безімянному скверу на вулиці Жилянській присвоєно ім'я Лідії Гончаренко.

Фото: Kyiv City Guide