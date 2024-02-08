У Києві перейменували Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил України

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Ірина Маймур
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Київрада ухвалила рішення перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил України.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"За" проголосували 88 депутатів.

Кияни, керівництво Генштабу, ГУР та військові просили перейменувати Повітрофлотський проспект на честь Повітряних сил, зазначив Кличко перед голосуванням.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року більшість киян під час опитування у "Києві Цифровому" проголосували за варіант "Повітрянофлотський". У вересні міський голова Києва Віталій Кличко зареєстрував проєкт рішення із пропозицією перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського Союзу.

Пізніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук звернувся до столичної влади з проханням перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил. Київська міська військова адміністрація підтримала ініціативу. Так само сподобалася вона й містянам: петиція з закликом перейменувати Повітрофлотський проспект на честь Повітряних сил набрала потрібну кількість голосів.

Фото: Wikimedia / Artemka

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Опубліковано: 08 лютого 2024
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