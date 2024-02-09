Київрада підтримала передачу землі під садибою Родіна під забудову

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Ірина Маймур
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Київрада підтримала передачу земельної ділянки під будинком Родіна під будівництво. Садиба 1882 року має статус памʼятки архітектури та історії місцевого значення.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

“Відповідне рішення прийняли з третьої спроби, воно набрало підтримку лише 63 із 120 депутатів міськради”, — зазначив він.

Проєкт рішення, який прийняла міська рада, передбачає передачу ділянки під обслуговування багатофункціонального комплексу Franklin. Його мають звести на місці памʼятки архітектури. Проєкт реалізує компанія SAGA Development столичного забудовника Андрія Вавриша, зазначає активіст.

Як зазначають у “Мапі реновації”, будинок Родіна не підлягає перебудуванню чи знесенню. Землю під памʼяткою можна передати лише під реставрацію.

Нагадаємо, що в 2020 році КМДА надала будинку статус щойно виявленого об’єкту культурної спадщини. Це проміжний статус перед отриманням статусу пам’ятки місцевого значення.

Однак забудовник, який зводить по сусідству ЖК Franklin Concept House, звернувся до суду із заявою, що дім не є культурною спадщиною, та успішно оскаржив рішення КМДА в Окружному адміністративному суді міста Києва.

У травні 2023 Верховний суд підтвердив законність внесення будинку Осипа Родіна (вул. Олеся Гончара, 71) до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва.

Будинок Осипа Родіна — це кам’яна садиба 1882 року, розташована на вулиці Олеся Гончара, 71. Вона зведена двоповерховою за авторським проєктом архітектора Володимира Ніколаєва. Згодом з’явився третій поверх.

Фото: Дмитро Перов

Чи вдасться вберегти садибу?
Опубліковано: 09 лютого 2024
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