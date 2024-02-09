У Києві проведуть реконструкцію річки Либідь за майже 200 млн грн

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Ірина Маймур
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У Києві планують провести розчищення та реконструкцію річки Либідь за майже 200 млн грн.

Про це йдеться у стратегічному плані розвитку, який було оприлюднено КП "Плесо".

Зазначається, що спершу проведуть розчищення русла, потім відновлять гідротехнічні споруди та екологічний і санітарно-гігієнічний стан річки. На ці потреби впродовж 2023-2025 років у бюджеті підприємства передбачили майже 200 млн грн.

З них витрати на реконструкцію становитимуть:

  • у 2023 році — 40 млн грн;
  • у 2024 році — 58 млн грн;
  • у 2025 році — 55 млн грн.

Ще близько 40 млн грн витратять на обстеження та розчищення русла Либеді. У документі зазначається, що русло річки перебуває у аварійному стані, потребує постійного виконання робіт з розчищення і "усунення причин, які можуть призвести до затоплення колекторів та навколишньої території".

Раніше ми писали, що в Києві закінчили роботи з розчистки підземної ділянки русла річки Либідь біля вулиці Саперно-Слобідської в Голосієві для уникнення підтоплень навесні.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 09 лютого 2024
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