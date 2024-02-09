Київрада підтримала передачу під забудову будинку 1881 року на Франка. Там хочуть звести паркінг

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Ірина Маймур
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Київрада проголосувала за передачу будинку 1881 року на вулиці Івана Франка, 28 під забудову. Там планують звести паркінг.

Про це повідомили у пам’яткоохоронній спільноті “Цегла”.

Особняк звели наприкінці ХІХ століття. До 1919 року тут мешкала сім‘я Олександра-Адольфа Кіха – члена Державної Думи, а за хрущовської відлиги будинок переобладнали під дитячий садок, який проіснував тут до кінця 1990-х років, зазначають у “Мапі Реновації”.

Нагадаємо, що на цьому ж засіданні Київрада підтримала передачу землі під садибою Родіна під забудову.

Фото: “Мапа Реновації”

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Опубліковано: 09 лютого 2024
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