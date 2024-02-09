Київрада підтримала передачу під забудову будинку 1881 року на Франка. Там хочуть звести паркінг

Київрада проголосувала за передачу будинку 1881 року на вулиці Івана Франка, 28 під забудову. Там планують звести паркінг.

Про це повідомили у пам’яткоохоронній спільноті “Цегла”.

Особняк звели наприкінці ХІХ століття. До 1919 року тут мешкала сім‘я Олександра-Адольфа Кіха – члена Державної Думи, а за хрущовської відлиги будинок переобладнали під дитячий садок, який проіснував тут до кінця 1990-х років, зазначають у “Мапі Реновації”.

Нагадаємо, що на цьому ж засіданні Київрада підтримала передачу землі під садибою Родіна під забудову.

Фото: “Мапа Реновації”