В Голосіївському парку киянин створює артоб’єкти зі спиляних дерев
У Голосіївському парку імені Максима Рильського з'явилася галявина скульптур зі спиляних дерев — фігури тварин, жолудів, шишок. Їх власноруч створює киянин Станіслав Совенко.
Про це повідомляють у КО "Київзеленбуд".
Протягом двох місяців Станіслав Совенко вирізає скульптури з сухостійних дерев, які мали видалити.
Перші дві скульптури — орел і білочка — майстер виготовив перед новим роком. Наразі у парку вже 7 скульптур.
Станіслав Совенко випилює скульптури на громадських засадах та не отримує кошти за свою роботу. Він і надалі планує продовжувати справу.
Раніше ми писали, що у Голосіївському парку облаштовують майданчик для собак.
Фото: КО "Київзеленбуд"
Опубліковано: 11 лютого 2024
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