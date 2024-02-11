У Бучі перейменували вулицю та сквер імені Булгакова
У Бучі перейменували вулицю та сквер імені Михайла Булгакова.
Про це повідомляє Бучанська міська рада.
8 лютого у приміщенні Бучанської міської ради відбулося засідання комісії з питань найменування обʼєктів міського підпорядкування.
Члени комісії розглядали запропоновані пропозиції жителів громади після процедури громадських слухань, які тривали з 20 листопада минулого року по 20 січня 2024.
За результатами засідання було вирішено:
- колишню вулицю Михайла Булгакова перейменувати на вул. Інелли Огнєвої;
- вул. Володимира Івасюка (колишня Грибоєдова) перейменувати на вулицю Павла Глазового;
- сквер ім. Михайла Булгакова перейменувати на Мистецький;
- сквер у мікрорайоні Тарасівський перейменувати на сквер імені Михайла Бойченка.
Раніше ми писали, що у Києві перейменували ще десять вулиць, бібліотек та скверів.
Фото: з відкритих джерел
Опубліковано: 11 лютого 2024
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