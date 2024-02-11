У Бучі перейменували вулицю та сквер імені Булгакова

У Бучі перейменували вулицю та сквер імені Михайла Булгакова.

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

8 лютого у приміщенні Бучанської міської ради відбулося засідання комісії з питань найменування обʼєктів міського підпорядкування.

Члени комісії розглядали запропоновані пропозиції жителів громади після процедури громадських слухань, які тривали з 20 листопада минулого року по 20 січня 2024.

За результатами засідання було вирішено:

колишню вулицю Михайла Булгакова перейменувати на вул. Інелли Огнєвої;

вул. Володимира Івасюка (колишня Грибоєдова) перейменувати на вулицю Павла Глазового;

сквер ім. Михайла Булгакова перейменувати на Мистецький;

сквер у мікрорайоні Тарасівський перейменувати на сквер імені Михайла Бойченка.

Раніше ми писали, що у Києві перейменували ще десять вулиць, бібліотек та скверів .

Фото: з відкритих джерел