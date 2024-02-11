У Києві відкрився рекрутинговий центр батальйону "Вовки Да Вінчі"

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Наталія Габрух
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10 лютого у Києві відкрився рекрутинговий центр батальйону “Вовки Да Вінчі”.

Про це повідомляють у соцмережах батальйону.

“Нам важливо, щоб усі кияни мали змогу прийти особисто поспілкуватися з нашими бійцями та дізнатися про можливості, які відкриває членство у братерському колі "Вовків"” — наголосив командир батальйону Сергій Філімонов.

Звернувшись до центру, потенційний боєць може пройти співбесіду, познайомитися з бійцями і отримати детальну інформацію про вакантні посади.

Наразі серед вакансій можна обрати як бойові, так і штабні посади.

Щоб потрапити до батальйону “Вовки Да Вінчі”, потрібно заповнити онлайн-форму на сайті. Також можна звернутися на гарячу лінію за номером: 0800-400-403.

Раніше ми писали, що у Львові відкриють перший центр з рекрутингу до ЗСУ.

Фото: батальйон “Вовки Да Вінчі”

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Опубліковано: 11 лютого 2024
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