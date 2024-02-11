У Києві відкрився рекрутинговий центр батальйону "Вовки Да Вінчі"
10 лютого у Києві відкрився рекрутинговий центр батальйону “Вовки Да Вінчі”.
Про це повідомляють у соцмережах батальйону.
“Нам важливо, щоб усі кияни мали змогу прийти особисто поспілкуватися з нашими бійцями та дізнатися про можливості, які відкриває членство у братерському колі "Вовків"” — наголосив командир батальйону Сергій Філімонов.
Звернувшись до центру, потенційний боєць може пройти співбесіду, познайомитися з бійцями і отримати детальну інформацію про вакантні посади.
Наразі серед вакансій можна обрати як бойові, так і штабні посади.
Щоб потрапити до батальйону “Вовки Да Вінчі”, потрібно заповнити онлайн-форму на сайті. Також можна звернутися на гарячу лінію за номером: 0800-400-403.
Раніше ми писали, що у Львові відкриють перший центр з рекрутингу до ЗСУ.
Фото: батальйон “Вовки Да Вінчі”