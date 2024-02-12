В Києві за січень демонтували понад 1000 незаконних вивісок
Фахівці КП “Київреклама” показали результати демонтажу незаконних рекламних конструкцій за січень.
Про це повідомляє Управління з питань реклами КМДА.
За перший місяць 2024 року в Києві демонтували понад 1000 незаконних вивісок та рекламних засобів різних типів. Власники закладів на вимогу Управління з питань реклами прибрали 1388 конструкцій.
КП "Київреклама" активно здійснювало демонтаж рекламних конструкцій у січні за такими адресами:
- вулиця Раїси Окіпної;
- проспект Берестейський;
- вулиця Оноре де Бальзака;
- вулиця Вереснева.
Також незаконну рекламу демонтували на інших локаціях. Так, на початку минулого місяця фахівці КП "Київреклама" прибирали самовільно розміщені конструкції з естакад та транспортних розв'язок міста.
Раніше ми писали, що у Києві змінили правила розміщення вивісок на об'єктах культурної спадщини.
Фото: КМДА, Управління з питань реклами КМДА