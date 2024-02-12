В Києві за січень демонтували понад 1000 незаконних вивісок

Фахівці КП “Київреклама” показали результати демонтажу незаконних рекламних конструкцій за січень.

Про це повідомляє Управління з питань реклами КМДА.

За перший місяць 2024 року в Києві демонтували понад 1000 незаконних вивісок та рекламних засобів різних типів. Власники закладів на вимогу Управління з питань реклами прибрали 1388 конструкцій.

КП "Київреклама" активно здійснювало демонтаж рекламних конструкцій у січні за такими адресами:

вулиця Раїси Окіпної;

проспект Берестейський;

вулиця Оноре де Бальзака;

вулиця Вереснева.

Також незаконну рекламу демонтували на інших локаціях. Так, на початку минулого місяця фахівці КП "Київреклама" прибирали самовільно розміщені конструкції з естакад та транспортних розв'язок міста.

Раніше ми писали, що у Києві змінили правила розміщення вивісок на об'єктах культурної спадщини .

Фото: КМДА, Управління з питань реклами КМДА