В Києві за січень демонтували понад 1000 незаконних вивісок

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Наталія Габрух
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Фахівці КП “Київреклама” показали результати демонтажу незаконних рекламних конструкцій за січень.

Про це повідомляє Управління з питань реклами КМДА.

За перший місяць 2024 року в Києві демонтували понад 1000 незаконних вивісок та рекламних засобів різних типів. Власники закладів на вимогу Управління з питань реклами прибрали 1388 конструкцій.

КП "Київреклама" активно здійснювало демонтаж рекламних конструкцій у січні за такими адресами:

  • вулиця Раїси Окіпної;
  • проспект Берестейський;
  • вулиця Оноре де Бальзака;
  • вулиця Вереснева.

Також незаконну рекламу демонтували на інших локаціях. Так, на початку минулого місяця фахівці КП "Київреклама" прибирали самовільно розміщені конструкції з естакад та транспортних розв'язок міста.

Раніше ми писали, що у Києві змінили правила розміщення вивісок на об'єктах культурної спадщини.

Фото: КМДА, Управління з питань реклами КМДА

А на вашу думку, чи ефективна робота фахівців КП "Київреклама"?
Опубліковано: 12 лютого 2024
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