Під час знесення МАФів комунальники знайшли місце зимівлі їжаків: тепер демонтажі контролюватимуть ветеринари
Минулого тижня фахівці КП “Київблагоустрій” розпочали демонтаж незаконних МАФів в Оболонському районі. Під час демонтажу було виявлено місця зимівлі їжаків.
Про це повідомляють в КП “Київблагоустрій”.
До комунального підприємства звернулися мешканці, щодо призупинення проведення демонтажних робіт, які можуть завдати шкоди тваринам.
“Звісно, що зупинити проведення демонтажних робіт до весни — неможливо. Тому, щоб уникнути подібних ситуацій — на таких демонтажах будуть присутні й профільні фахівці КП “Київська міська лікарня ветеринарної медицини””, — йдеться у повідомленні.
Втім, під час останнього демонтажу їжаків виявлено не було. Ветеринари і надалі за необхідності продовжать виїзди разом із комунальниками.
Раніше ми писали, що біля метро “Почайна” демонтують МАФи: фото.
Фото: КП “Київблагоустрій”