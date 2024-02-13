Під час знесення МАФів комунальники знайшли місце зимівлі їжаків: тепер демонтажі контролюватимуть ветеринари

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Наталія Габрух
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Минулого тижня фахівці КП “Київблагоустрій” розпочали демонтаж незаконних МАФів в Оболонському районі. Під час демонтажу було виявлено місця зимівлі їжаків.

Про це повідомляють в КП “Київблагоустрій”.

До комунального підприємства звернулися мешканці, щодо призупинення проведення демонтажних робіт, які можуть завдати шкоди тваринам.

“Звісно, що зупинити проведення демонтажних робіт до весни — неможливо. Тому, щоб уникнути подібних ситуацій — на таких демонтажах будуть присутні й профільні фахівці КП “Київська міська лікарня ветеринарної медицини””, — йдеться у повідомленні.

Втім, під час останнього демонтажу їжаків виявлено не було. Ветеринари і надалі за необхідності продовжать виїзди разом із комунальниками.

Раніше ми писали, що біля метро “Почайна” демонтують МАФи: фото.

Фото: КП “Київблагоустрій”

Як гадаєте, чи допоможе присутність ветеринарів врятувати їжаків?
Опубліковано: 13 лютого 2024
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