У нещодавно відремонтованому переході на Шулявці відпадає плитка й не працюють ліфти

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Ірина Маймур
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У підземному переході біля метро “Шулявська” відпадає тактильна плитка, стерлася розмітка на сходах і не працюють ліфти. Минулоріч перехід реконструювали за 34,4 млн грн.

Про це повідомляють в ініціативі “Пасажири Києва”.

Нагадаємо, що реконструкцію підземного переходу здійснили в межах будівельних робіт на Шулявському шляхопроводі. Вона передбачала відновлення електричних мереж і внутрішніх насосів для відкачування води з переходу. До того ж замінили сходи, поклали тактильну й замінили глазуровану плитку. До того ж облаштували ліфтові підйомники й накриття над виходами з переходу.

Як зазначає “Хмарочос”, жовта розмітка на сходах почала стиратися ще в грудні. У деяких місцях тактильну плитку виклали нерівно, а в деяких місцях вона просто відвалилась.

Ліфти наразі не працюють — вони проходять сертифікацію. Про це свідчить повідомлення на табличці, яка висить в переході.

Раніше в ініціативі ”Пасажири Києва” зазначали, що зазначені 34,4 млн грн можна використати доцільніше: побудувати 10 світлофорних об'єктів на найбільш небезпечних нерегульованих перехрестях міста або продублювати наземними переходами 10 перехресть з підземними.

Фото: Dmytro Sydorenko/”Пасажири Києва”

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Опубліковано: 14 лютого 2024
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