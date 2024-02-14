У Дніпровському районі Києва планують реконструювати шляхопровід

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Наталія Габрух
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Цього року в Києві розпочнеться реконструкція шляхопроводу на перетині вул. Будівельників із просп. Броварським і “червоною” лінією метрополітену біля станції “Дарниця”.

Про це повідомляє КК “Київавтодор”.

Цей шляхопровід ввели в експлуатацію ще у 1963 році та жодного разу капітально не ремонтували.

“Дорожній одяг споруди та гідроізоляція мостового полотна зношені. Деформаційні шви з часом втратили герметичність, а бетон та армування на залізобетонних ділянках прогонових будов і опор – піддались корозії”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, споруда не відповідає чинним нормам вантажопід’ємності — підмостовий габарит шляхопроводу не відповідає нормам висоти, а бар’єрна огорожа — нормам безпеки дорожнього руху.

Під час реконструкції заплановано влаштувати нові конструкції шляхопроводу: мостового полотна, прогонових будов, опор, фундаментів, перильної та бар’єрної огорожі, опор освітлення.

Також відремонтують підземні та надземні комунікації, оновлять транспортну розв’язку та підходи до споруди. На тротуарах облаштують велодоріжку. Окрім цього, фахівці подбають про безперешкодний доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Раніше ми писали, що у Києві проведуть реконструкцію річки Либідь за майже 200 млн грн.

Фото: з відкритих джерел

Як вважаєте, чи потрібно наразі реконструювати цей шляхопровід?
Опубліковано: 14 лютого 2024
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