В одеському "Будинку Гоголя" замість протиаварійних робіт добудували третій поверх

168
Ірина Маймур
share share

В Одесі в “Будинку Гоголя” замість протиаварійних робіт добудували третій поверх з боку двору та розпочали облаштування нових балконів.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Як зазначив мер Геннадій Труханов, до початку повномасштабної війни із власниками будівлі ТОВ "Хілс Інвест" домовилися про проведення протиаварійних робіт. Вони мали зупинити руйнування будівлі, зміцнити її конструкції та підготувати до подальшої реставрації.

Однак у 2023 році споруду почали незаконно пристосовувати під, ймовірно, готель. Там добудували третій поверх з боку двору та розпочали облаштування нових балконів. Наразі роботи зупинили.

Будинок на вулиці Гоголя, 11 — пам'ятка архітектури, будинок Трощинського, споруджений у 1849 році. Будівля більш відома, як “Будинок Гоголя”, бо у 1850-1851 роках тут жив і працював письменник Микола Гоголь. У зв’язку з цим свою назву отримала й вулиця, на якій розташована пам’ятка.

Раніше ми писали, що в Одесі від атаки російських дронів постраждав музей українського козацтва.

Фото: Одеська міська рада

Чи вдасться вберегти будівлю?
Опубліковано: 15 лютого 2024
share share
У Броварах заради будівництва McDonald’s зрізали алею каштанів У Броварах заради будівництва McDonald’s зрізали алею каштанів В ЮНЕСКО повідомили, скільки культурних об'єктів пошкодила росія та яка сума збитків В ЮНЕСКО повідомили, скільки культурних об'єктів пошкодила росія та яка сума збитків MAKHNO Studio показали проєкт сакрального комплексу KHRAM на Полтавщині: візуалізації MAKHNO Studio показали проєкт сакрального комплексу KHRAM на Полтавщині: візуалізації Військовим пропонуть безкоштовну реабілітацію у будинках на природі під Києвом Військовим пропонуть безкоштовну реабілітацію у будинках на природі під Києвом
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.