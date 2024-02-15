В одеському "Будинку Гоголя" замість протиаварійних робіт добудували третій поверх

В Одесі в “Будинку Гоголя” замість протиаварійних робіт добудували третій поверх з боку двору та розпочали облаштування нових балконів.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Як зазначив мер Геннадій Труханов, до початку повномасштабної війни із власниками будівлі ТОВ "Хілс Інвест" домовилися про проведення протиаварійних робіт. Вони мали зупинити руйнування будівлі, зміцнити її конструкції та підготувати до подальшої реставрації.

Однак у 2023 році споруду почали незаконно пристосовувати під, ймовірно, готель. Там добудували третій поверх з боку двору та розпочали облаштування нових балконів. Наразі роботи зупинили.

Будинок на вулиці Гоголя, 11 — пам'ятка архітектури, будинок Трощинського, споруджений у 1849 році. Будівля більш відома, як “Будинок Гоголя”, бо у 1850-1851 роках тут жив і працював письменник Микола Гоголь. У зв’язку з цим свою назву отримала й вулиця, на якій розташована пам’ятка.

Раніше ми писали, що в Одесі від атаки російських дронів постраждав музей українського козацтва.

Фото: Одеська міська рада