У Києві хочуть реконструювати флігель історичної будівлі на Михайлівській

Консультативна рада при Департаменті охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації погодила проєкт реконструкції флігеля садиби Броніслави Подгорської (1898 р.) на вул. Михайлівській, 12а (в).

Про це повідомляє активіст Дмитро Перов.

Проєктом реконструкції передбачено перетворити історичний флігель на нову офісну будівлю з 2-рівневим підземним паркінгом.

Історія садиби бере свій початок з 1853 р., коли була споруджена головна будівля за адресою: Михайлівська, 12. На її місці тепер височіє БЦ “HIillfort”.

Флігель під літерою “А” було споруджено 1898 р. за проєктом відомого Київського архітектора Миколи Горденіна. У флігелі певний час проживав відомий лікар та меценат Київської картинної галереї — Давид Лазарович Сигалов.

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Фото: Дмитро Перов