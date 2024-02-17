У Києві хочуть реконструювати флігель історичної будівлі на Михайлівській

25
Наталія Габрух
share share

Консультативна рада при Департаменті охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації погодила проєкт реконструкції флігеля садиби Броніслави Подгорської (1898 р.) на вул. Михайлівській, 12а (в).

Про це повідомляє активіст Дмитро Перов.

Проєктом реконструкції передбачено перетворити історичний флігель на нову офісну будівлю з 2-рівневим підземним паркінгом.

Історія садиби бере свій початок з 1853 р., коли була споруджена головна будівля за адресою: Михайлівська, 12. На її місці тепер височіє БЦ “HIillfort”.

Флігель під літерою “А” було споруджено 1898 р. за проєктом відомого Київського архітектора Миколи Горденіна. У флігелі певний час проживав відомий лікар та меценат Київської картинної галереї — Давид Лазарович Сигалов.

Раніше ми писали, що забудовник вдруге через суд намагається позбавити статусу памʼятки будинок на Рейтарській.

Фото: Дмитро Перов

Як гадаєте, чи вдасться зберегти флігель?
Опубліковано: 17 лютого 2024
share share
На Київщині побудують нові багатоповерхівки, замість зруйнованих росіянами: візуалізації На Київщині побудують нові багатоповерхівки, замість зруйнованих росіянами: візуалізації Художниця Фуллен планує намалювати у Києві мурал із Залужним Художниця Фуллен планує намалювати у Києві мурал із Залужним Ділянку урочища “Теремки” арештував Північний апеляційний господарський суд: її хотіли забудувати Ділянку урочища “Теремки” арештував Північний апеляційний господарський суд: її хотіли забудувати З мозаїчного панно на бульварі Лесі Українки прибрали кондиціонери З мозаїчного панно на бульварі Лесі Українки прибрали кондиціонери
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.