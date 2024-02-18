Оренда квартир із правом викупу: у Києві запустили нову житлову програму

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Наталія Габрух
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Комунальне підприємство “Фінансова компанія “Житло-інвест” запроваджує проєкт “Domivka+ Орендуй та купуй”. У Києві внутрішньо переміщені особи, зареєстровані як громадяни, які потребують тимчасового житла, та учасники бойових дій мають можливість взяти в оренду житло з 50% знижкою та опцією наступного викупу через проєкт “Domivka+”.

Про це повідомляють в КП “Житло-інвест”.

В рамках проєкту ”Domivka+”, орендар вносить початковий вклад у розмірі 5% від загальної вартості квартири, а також щомісяця сплачує орендну плату і додаткові внески, які йдуть на рахунок майбутнього придбання житла. Договір оренди може бути укладений на термін до 10 років. Величина орендної плати визначається на основі ринкової вартості, оціненої незалежним оцінювачем, і підлягає щорічному перегляду.

Для оренди з можливістю викупу доступні вже збудовані та введені в експлуатацію квартири з ремонтом. Їхня ринкова вартість залишатиметься незмінною протягом усього часу дії договору та фіксованою у гривнях.

Водночас всі громадяни України, які не належать до пільгових категорій, також можуть отримати житло в оренду з правом викупу на ринкових умовах.

Квартири, які пропонують в оренду є комунальною власністю територіальної громади Києва та перебувають на балансі КП “Фінансова компанія “Житло-інвест”.

Усі квартири, наявні у проєкті доступного житла “Domivka+ орендуй та купуй”, розміщені на сайті Rieltor від ЛУН. Цей перелік періодично доповнюватиметься новими об’єктами.

Детальніше з умовами “Domivka+” можна ознайомитися на сайті КП “Фінансова компанія “Житло-інвест”.

Раніше ми писали, що програма «єОселя» стане доступною для всіх українців без власного житла.

Фото: з відкритих джерел

Як вважаєте, чи багато людей скористаються даною програмою?
Опубліковано: 18 лютого 2024
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