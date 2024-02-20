На Оболоні демонтували радянський барельєф “Герої Сталінграда”

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Ірина Маймур
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На Оболоні демонтували радянський барельєф "Герої Сталінграда". Він знаходився на вулиці Олександра Архипенка, 12/3.

Про це повідомили у телеграм-каналі "Життя Оболонь".

Барельєф був присвячений колишньому проспекту Героїв Сталінграда, який перейменували на проспект Володимира Івасюка.

На ньому розміщувалась скульптурна композиція "Батьківщина-Мати кличе" й напис на честь "40-річчя героїчної перемоги радянської армії над фашистськими загарбниками під час Сталінградської битви".

Раніше ми писали, що біля станцій метро "Почайна" й "Мінська" демонтували понад 60 МАФів та наметів.

Фото: “Життя Оболонь”

Підтримуєте демонтаж барельєфа?
Опубліковано: 20 лютого 2024
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