У Львові відновили дерев’яну історичну браму на вулиці Снопківській: фото

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Ірина Маймур
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У Львові відреставрували дерев’яну історичну браму в будинку на вулиці Снопківській, 28.

Про це повідомляє, яке й координувало реставраційні роботи в рамках міської програми співфінансування.

За словами реставраторів, дверне полотно було пошкоджене від затікання й механічного втручання, а засклення, захисні ґратки на віконцях та дверні ручки втрачено.

Окрім столярних робіт, фахівці встановили відбійники і відновили засклення брами, яке раніше забили фанерою. Тепер у під’їзд будинку потрапляє природне освітлення.

Також фахівці виготовили нові ґратки та ручки, які за виглядом відповідають тому історичному періоду, коли виготовили браму.

Загальна вартість реставрації становила 65 000 грн. З них місто сплатило 70%, а іншу частину – мешканці.

Раніше ми писали, що полтавські активісти збирають кошти на реставрацію старовинних дверей.

Фото: ЛКП “Бюро спадщини”

Як вам результат реставрації?
Опубліковано: 20 лютого 2024
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