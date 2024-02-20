У Львові відновили дерев’яну історичну браму на вулиці Снопківській: фото

У Львові відреставрували дерев’яну історичну браму в будинку на вулиці Снопківській, 28.

Про це повідомляє , яке й координувало реставраційні роботи в рамках міської програми співфінансування.

За словами реставраторів, дверне полотно було пошкоджене від затікання й механічного втручання, а засклення, захисні ґратки на віконцях та дверні ручки втрачено.

Окрім столярних робіт, фахівці встановили відбійники і відновили засклення брами, яке раніше забили фанерою. Тепер у під’їзд будинку потрапляє природне освітлення.

Також фахівці виготовили нові ґратки та ручки, які за виглядом відповідають тому історичному періоду, коли виготовили браму.

Загальна вартість реставрації становила 65 000 грн. З них місто сплатило 70%, а іншу частину – мешканці.

Раніше ми писали, що полтавські активісти збирають кошти на реставрацію старовинних дверей.

Фото: ЛКП “Бюро спадщини”