На ВДНГ оновили автомобільну та пішохідну ділянку дороги біля південного входу

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Наталія Габрух
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На ВДНГ облаштували ділянку дороги біля південного входу.

Про це повідомив генеральний директор національного комплексу “Експоцентр України” Євген Мушкін.

“Проїжджу частину трохи посунули, облаштували пішохідний тротуар та передбачили окрему смугу для індивідуального транспорту (велосипедів, самокатів, скутерів). Як встановиться суха тепла погода, зробимо відповідну розмітку”, — повідомив Євген Мушкін.

Він зазначив, що це було найнебезпечніше місце на ВДНГ з точки зору пішохідного трафіку.

Також навесні, як тільки розмерзнеться ґрунт, зроблять благоустрій зеленої зони уздовж цієї ділянки дороги.

Раніше ми писали, що активісти вказують на проблеми свіжого ремонту на Подолі, який коштував киянам майже 15 млн грн.

Фото: Євген Мушкін

Як вам оновлена дорога біля південного входу ВДНГ?
Опубліковано: 21 лютого 2024
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