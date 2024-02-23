У Києві демонтували МАФи біля станції метро “Либідська”

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Ірина Маймур
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Біля станції “Либідська” по вулиці Велика Васильківська прибрали МАФи. Наразі роботи з демонтажу продовжуються.

Про це повідомляють у Департаменті територіального контролю.

Попередньо на ділянці демонтували вже 3 кіоски.

Після демонтажу комунальники приведуть територію до ладу, висадять зелені насадження та відновлять асфальтове покриття.

Знесення МАФів зробить пересування вулицею комфортним, зазначають у Департаменті територіального контролю. Біля станції розташована зупинка громадського транспорту, тому там завжди багато людей. МАФи, які раніше стояли біля метро, перешкоджали містянам рухатися тротуаром.

Нагадаємо, що вже відбулися демонтажі тимчасових споруд біля станцій метро "Лук’янівська", "Дорогожичі", "Політехнічний інститут", "Житомирська", "Звіринецька", "Берестейська", "Героїв Дніпра", "Почайна", "Мінська" та "Шулявська".

Раніше ми писали, що “будинок-літак” на Арсенальній очистили від незаконної реклами.

Фото: скриншот з відео “Київ 24”

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Опубліковано: 23 лютого 2024
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