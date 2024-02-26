У Гостинному дворі хочуть зробити Музей історії Києва

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Наталія Габрух
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Музей історії Києва хочуть розмістити у Гостинному дворі на Контрактовій площі.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко виданню “Вечірній Київ”.

“За Гостинний двір наша команда активно бореться вже більше 10 років, щоби цю будівлю передали київській громаді. Адже у столиці досі немає великого приміщення для розміщення всіх музейних фондів Музею історії Києва”, — каже Ганна Старостенко.

За її словами, 20 років тому музей міста знаходився у Кловському палаці. Тоді його просто виселили з приміщення і наразі багато музейних експонатів знаходяться в ящиках в Українському домі. Якби столиці передали Гостинний двір, то місто зробило б там величезний музейний простір.

“Хотілося б, щоб Гостинний двір передали місту, а ми знайдемо позабюджетні кошти для реставрації цих об’єктів й вони стали окрасою міста”, — зазначила Старостенко.

Раніше ми писали, що Гостинний двір офіційно став пам'яткою архітектури національного значення.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 26 лютого 2024
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