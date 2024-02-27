Пошкоджений ракетою будинок на Солом’янці реконструюють до кінця літа

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Наталія Габрух
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Пошкоджений російською ракетою будинок на вул. Мокра, 7 (Солом’янський район) буде відновлено коштом міського бюджету.

Про це повідомив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

Однак влада прагне залучити у міжнародних партнерів додатково близько 20 млн грн, щоб провести термомодернізацію будинку.

“Наразі завершується інструментальне обстеження будинку. У міста є кошти на відновлення – знадобиться близько 45 млн грн. Однак ми шукаємо партнерів, які допоможуть зробити термомодернізацію. Для утеплення знадобиться додатково близько 20 млн грн. Плануємо завершити роботи з відновлення до кінця літа”, — сказав Вячеслав Непоп.

За його словами, від вибуху найбільше постраждали три під'їзди – там згоріли квартири, ліфтові шахти та були ушкоджені конструктивні елементи. Цю частину будинку відновлюватимуть спеціалісти КП “Житлоінвестбуд-УКБ”.

Власники найбільш постраждалих квартир можуть отримати компенсацію від держави в розмірі до 350 тис. грн. Для цього їм необхідно залишити заявку в застосунку “Дія”.

Раніше ми писали, що мешканцям будинку на Соломʼянці, постраждалим від ракетної атаки, нададуть безкоштовне житло.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 27 лютого 2024
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