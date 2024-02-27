Пошкоджений ракетою будинок на Солом’янці реконструюють до кінця літа
Пошкоджений російською ракетою будинок на вул. Мокра, 7 (Солом’янський район) буде відновлено коштом міського бюджету.
Про це повідомив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.
Однак влада прагне залучити у міжнародних партнерів додатково близько 20 млн грн, щоб провести термомодернізацію будинку.
“Наразі завершується інструментальне обстеження будинку. У міста є кошти на відновлення – знадобиться близько 45 млн грн. Однак ми шукаємо партнерів, які допоможуть зробити термомодернізацію. Для утеплення знадобиться додатково близько 20 млн грн. Плануємо завершити роботи з відновлення до кінця літа”, — сказав Вячеслав Непоп.
За його словами, від вибуху найбільше постраждали три під'їзди – там згоріли квартири, ліфтові шахти та були ушкоджені конструктивні елементи. Цю частину будинку відновлюватимуть спеціалісти КП “Житлоінвестбуд-УКБ”.
Власники найбільш постраждалих квартир можуть отримати компенсацію від держави в розмірі до 350 тис. грн. Для цього їм необхідно залишити заявку в застосунку “Дія”.
Раніше ми писали, що мешканцям будинку на Соломʼянці, постраждалим від ракетної атаки, нададуть безкоштовне житло.
Фото: КМДА