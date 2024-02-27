Маршрут новим Подільсько-Воскресенським мостом, маршрут до парку Феофанія, нові тимчасові автобуси та тролейбус між “Теремками” та “Либідською”, які з’явилися через ремонт у підземці та автобус між Дарницьким лісництвом та Бориспільським шосе.

Зібрали 6 нових транспортних маршрутів, які запустили у Києві за останні півроку.

У Дарницькому районі Києва запустили автобусний маршрут № 105 між Дарницьким лісництвом та Бориспільським шосе. Автобус курсує від вулиці Тростянецької до Бориспільського шосе.

З 1 грудня у Києві відкрили рух Подільсько-Воскресенським мостом. По ньому запустили новий автобусний маршрут № 111 ”Площа Українських Героїв” - ст. м. “Лівобережна”. Згодом маршрут продовжили до Дарницької площі.

Із 13 грудня від станції столичного метро “Либідська” до ”Деміївської” запрацював тимчасовий автобусний маршрут № 60.

Тимчасовий автобусний маршрут №2м “Кібернетичний центр” – ст. м. “Теремки” – ст. м. "Либідська”. На ньому працює 60 автобусів з інтервалом руху 1 хв.

Тимчасовий тролейбусний маршрут №43к “Кібернетичний центр” – ст. м. “Либідська”. На маршруті працює 20 тролейбусів з інтервалом руху у 3 хв.

У Голосіївському районі в експериментальному режимі запустили нову маршрутку № 567д. Вона курсує від вулиці Метрологічної (Феофанія) через авторинок на Столичному шосе до станції метро “Видубичі”.

Фото: Дарницька РДА, Київпастранс, КМДА