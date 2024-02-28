В Ірпені зробили освітлення біля зруйнованого росіянами Будинку культури

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Наталія Габрух
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Ірпені зробили освітлення біля зруйнованого росіянами у 2022 році Будинку культури.

Про це пише Ірпінь Daily.

Зараз на площі перед будівлею розміщена надана місту скульптура “Простір для медитації монаха”. Саме навколо неї зробили благоустрій та освітлення.

Нагадаємо, що у січні біля руїн Центрального Будинку культури в Ірпені встановили монумент японського митця Йошио Ягі “Простір медитації для монаха”.

Скульптуру привезли до Ірпеня представники мистецького об’єднання “ЧервонеЧорне”, щоби привернути увагу світової спільноти до зруйнованої культури міста.

Раніше ми писали, що на ВДНГ встановили нові ліхтарі: декоративні елементи зі старих опор реставрують.

Фото: Ірпінь Daily

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Опубліковано: 28 лютого 2024
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