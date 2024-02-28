Зруйнований “шахедами” музей Шухевича планують відбудувати: відкрито архітектурний конкурс

Внаслідок ворожого обстрілу “шахедами” в ніч на 1 січня 2024 року було зруйновано Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича. У Львові оголошено Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс з його відновлення.

Про це повідомляють у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, завдяки конкурсу вдасться опрацювати усі можливі варіанти відновлення Музею Романа Шухевича, а також розвитку прилеглої території, щоб обрати найкращий проєкт.

“Ми зібрали всю можливу документацію щодо музею, експозицію, як вона виглядала, важливі елементи, в тому числі криївку, яку ми хочемо відтворити в оригінальному вигляді. Ми хочемо максимально автентики тут зберегти. Зокрема для цього зберегли автентичну цеглу, яку вдалося неушкодженою забрати з місця обстрілу. Тож всі вцілілі елементи будуть використані. Водночас ми маємо сучасними засобами забезпечити інклюзивність простору, а також забезпечити належне для музею функціонування систем вентиляції та кондиціонування”, — прокоментував Антон Коломєйцев.

Як уточнила заступниця міського голови Львова з гуманітарних питань Ірина Кулинич, на місці вже практично завершились демонтажні роботи.

Зареєструватися на конкурс можна з 5 березня і до 17:00 25 березня 2024 року за посиланням . Подати конкурсний проєкт можна до 17:00 6 травня 2024 року. В травні журі визначить переможців конкурсу.

Раніше ми писали, що будівля музею Романа Шухевича на Львівщині повністю знищена через падіння уламків безпілотника.

Фото: Львівська міська рада/Роман Балук