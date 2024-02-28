Зруйнований “шахедами” музей Шухевича планують відбудувати: відкрито архітектурний конкурс

29
Наталія Габрух
share share

Внаслідок ворожого обстрілу “шахедами” в ніч на 1 січня 2024 року було зруйновано Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича. У Львові оголошено Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс з його відновлення.

Про це повідомляють у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, завдяки конкурсу вдасться опрацювати усі можливі варіанти відновлення Музею Романа Шухевича, а також розвитку прилеглої території, щоб обрати найкращий проєкт.

“Ми зібрали всю можливу документацію щодо музею, експозицію, як вона виглядала, важливі елементи, в тому числі криївку, яку ми хочемо відтворити в оригінальному вигляді. Ми хочемо максимально автентики тут зберегти. Зокрема для цього зберегли автентичну цеглу, яку вдалося неушкодженою забрати з місця обстрілу. Тож всі вцілілі елементи будуть використані. Водночас ми маємо сучасними засобами забезпечити інклюзивність простору, а також забезпечити належне для музею функціонування систем вентиляції та кондиціонування”, — прокоментував Антон Коломєйцев.

Як уточнила заступниця міського голови Львова з гуманітарних питань Ірина Кулинич, на місці вже практично завершились демонтажні роботи.

Зареєструватися на конкурс можна з 5 березня і до 17:00 25 березня 2024 року за посиланням. Подати конкурсний проєкт можна до 17:00 6 травня 2024 року. В травні журі визначить переможців конкурсу.

Раніше ми писали, що будівля музею Романа Шухевича на Львівщині повністю знищена через падіння уламків безпілотника.

Фото: Львівська міська рада/Роман Балук

Як вважаєте, чи скоро відбудують музей Романа Шухевича?
Увійдіть, щоб залишити реакцію та отримати знижку на покупки в «Сільпо»!
Опубліковано: 28 лютого 2024
share share
Україна представить свій павільйон на першій Мальтійській бієнале Україна представить свій павільйон на першій Мальтійській бієнале На благоустрій Оболонського острова додатково витратять понад 13 млн гривень з бюджету міста На благоустрій Оболонського острова додатково витратять понад 13 млн гривень з бюджету міста Транспортна комісія Київради підтримала петицію про дозвіл перевезення собак у метро Транспортна комісія Київради підтримала петицію про дозвіл перевезення собак у метро Глава Мінцифри Федоров анонсував електронні суди: які функції будуть доступні Глава Мінцифри Федоров анонсував електронні суди: які функції будуть доступні
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.