На Київщині будують інклюзивне містечко для військових: яким воно буде

Благодійники будують на Київщині інклюзивний житловий комплекс для воїнів-героїв з інвалідністю.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Комплекс розташований у хвойному лісі на березі озера. У ньому зводять 56 приватних будинків для військових та їхніх родин, які втратили житло внаслідок бойових дій, або ж їхні оселі розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Проєкт фінансує благодійний фонд Андрія Засуха та ФК "Колос Ковалівка".

Площа кожного будинку — 80 квадратних метрів. В оселях зроблять ремонт, встановлять кухонні меблі та облаштують ванну й санвузол. Кожне помешкання матиме простору терасу для відпочинку, а також земельну ділянку площею 4–5 соток. Облаштують усі необхідні комунікації: воду, електрику, газ, каналізацію.

Комплекс розташований у хвойному лісі на березі озера. Він відповідає всім вимогам безбарʼєрності. Тротуари та проїзди облаштовані так, щоб його мешканці легко пересувалися містечком.

Для реабілітації військових працюватиме амбулаторія. Також облаштують велику зону відпочинку зі сквером, спортивними майданчиками, місцями для барбекю і дитмайданчиками. Також у містечку буде протирадіаційне укриття щонайменше на 100 осіб.

Дітей військових до найближчих шкіл та садочків відвозитиме спеціальний автобус. Його закуплять благодійники.

Будівництво містечка почали в жовтні минулого року. Заселити перших мешканців планують уже наприкінці травня-початку червня.

Раніше ми писали, що в Ірпені планують відкрити великий “Ветеран Хаб”.

Фото: Руслан Кравченко